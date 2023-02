Benevento. Dopo l'esonero, Cannavaro e lo staff risolvono i contratti

Nel pomeriggio di ieri, dopo aver diretto il primo allenamento all'"Imbriani", il Benevento ha presentato il nuovo allenatore, Roberto Stellone, che guiderà i giallorossi nell'ultima e decisiva parte della stagione. L'ex attaccante di Torino e Napoli è reduce dall'esperienza dello scorso anno sulla panchina della Reggina.

In serata, poi, il Benevento ha comunicato che l'ormai ex tecnico Fabio Cannavaro ed il suo staff, composto da Paolo Cannavaro, Jordi Garcia, Patrizio Cotugno e Francesco Troise, hanno trovato l'accordo con la società per la risoluzione consensuale dei contratti. Ciò permetterà al club giallorosso di risparmiare gli emolumenti a loro dovuti per la rimanente parte del contratto.