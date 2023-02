Novara-Albinoleffe 1-2, un altro stop interno per gli azzurri

Non riesce a trovare continuità il Novara di Marchionni, dopo la brillante vittoria nel turno infrasettimanale a Vicenza gli azzurri perdono in casa contro l'Albinoleffe e scendono in decima posizione nel girone A di Serie C.

Protagonista l'ex Jacopo Manconi autore di un gol e un assist, a nulla è servito il momentaneo pareggio di Galuppini. Ora Gonzalez e compagni sono attesi dalla trasferta di Lecco con un occhio alle spalle dove le compagine invischiate nella lotta salvezza stanno correndo.

La cronaca Subito pericolosi gli ospiti con un tiro a giro di Zoma salvato da Desjardins, risponde il Novara con Marginean contrato dalla difesa avversaria, poco da segnalare fino al 41' quando un colpo di testa di Cocco termina di poco a lato.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Illanes bloccato da Offredi, al 3' Albinoleffe in vantaggio con un tiro di Manconi che sorprende Desjardins, la reazione azzurra è rabbiosa, Galuppini e Rocca non inquadrano la porta, al 21' arriva il pareggio con una conclusione dal limite dell'area di Galuppini. L'uno a uno dura cinque minuti, assist di Manconi per Giorgione che riporta avanti i suoi; gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Borghini ma il Novara non ne approfitta e subisce l'ennesima sconfitta.