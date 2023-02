Serie B. Squalificati dopo la 23a: out in 9, il Benevento ne perde 2

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo del portiere della squadra avversaria due accendini e due bicchieri pieni di liquido, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KARACIC Fran (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAJER Zan (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROG Marko (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIVIANI Mattia (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTONUCCI Mirko (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MASTINU Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIMIC Lorenco (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DI CHIARA Gian Luca (Reggina)

CASASOLA Tiago Matias (Perugia)

D'ORAZIO Tommaso (Cosenza)

GERLI Fabio (Modena)

IOANNOU Nicholas (Como)

BELLOMO Nicola (Bari)

BERNABE' GARCIA Adrian (Parma)