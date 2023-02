Benevento. Per Stellone emergenza "registi" per il match di Cagliari

Non sarà un debutto soft quello di Roberto Stellone sulla panchina del Benevento: la compagine giallorossa, infatti, sabato alle 14, è attesa dal difficile match in casa del Cagliari. Oltre alle difficoltà che presenta la partita, visto il valore dell'avversario, il nuovo tecnico della Strega dovrà affrontare anche l'emergenza a centrocampo dovuta alla contemporanea assenza, per squalifica, di Schiattarella e Viviani, i due registi della squadra.

La doppia assenza costringerà Stellone ad utilizzare un calciatore con altre caratteristiche nel ruolo di regista: è Acampora ad essere maggiormente indiziato per la sostituzione visto che ha le qualità per potersi adattare; poco percorribile la soluzione Kubica, visto lo scarso utilizzo del polacco fino ad ora. Bisognerà, poi, capire quale sarà il modulo adottato dal nuovo allenatore: nella sua ultima esperienza sulla panchina della Reggina, Stellone ha utilizzato il 3-5-2 proprio come il Benevento nella stagione in corso; sotto questo aspetto, quindi, almeno al momento, potrebbero non esserci stravolgimenti.

Anche il Cagliari avrà un assente a metà campo: si tratta di Rog, anch'egli appiedato per un turno dal giudice sportivo.