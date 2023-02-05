Serie B. Gli arbitri della 24a: Sozza a Cagliari, Marinelli a Genova
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 11 febbraio.
GENOA – PALERMO - Venerdì 10/02 h. 20.30
MARINELLI
DI VUOLO - VIGILE
IV: MONALDI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PATERNA
BRESCIA – MODENA - h. 14.00
SERRA
CARBONE - GIALLATINI
IV: RAMONDINO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
CAGLIARI – BENEVENTO - h. 14.00
SOZZA
GARZELLI - SEVERINO
IV: MAGGIO
VAR: FOURNEAU
AVAR: LONGO S.
FROSINONE – CITTADELLA - h. 14.00
MIELE G.
PAGNOTTA - BARONE
IV: CHERCHI
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")
AVAR: COSTANZO (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")
REGGINA – PISA - h. 14.00
LA PENNA
TOLFO - ZINGARELLI
IV: SAIA
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")
SUDTIROL – COMO - h. 14.00
SANTORO
PRENNA - ROCCA
IV: SCARPA E.
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO "DRUSO")
AVAR: TEGONI (ON-SITE STADIO "DRUSO")
VENEZIA – SPAL - h. 14.00
COSSO
DI MONTE - NIEDDA
IV: CARRIONE
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
ASCOLI – PERUGIA - h. 16.15
MARCHETTI
CECCONI - BERCIGLI
IV: UBALDI
VAR: BANTI
AVAR: PASSERI
TERNANA – PARMA - h. 16.15
MERAVIGLIA
SCHIRRU - FONTANI
IV: KUMARA
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO "LIBERO LIBERATI")
AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO "LIBERO LIBERATI")
BARI – COSENZA - Domenica 12/02 h. 16.15
RUTELLA
MONDIN - MARCHI
IV: VIRGILIO
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")
AVAR: COLOMBO (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")