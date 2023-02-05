Serie B. Gli arbitri della 24a: Sozza a Cagliari, Marinelli a Genova - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 24a: Sozza a Cagliari, Marinelli a Genova

L'arbitro Simone Sozza
L'arbitro Simone Sozza
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 11 febbraio. 

GENOA – PALERMO - Venerdì 10/02 h. 20.30

MARINELLI

DI VUOLO - VIGILE

IV: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PATERNA

BRESCIA – MODENA - h. 14.00

SERRA

CARBONE - GIALLATINI

IV: RAMONDINO

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – BENEVENTO - h. 14.00

SOZZA

GARZELLI - SEVERINO

IV: MAGGIO

VAR: FOURNEAU

AVAR: LONGO S.

FROSINONE – CITTADELLA - h. 14.00

MIELE G.

PAGNOTTA - BARONE

IV: CHERCHI

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

AVAR: COSTANZO (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

REGGINA – PISA - h. 14.00

LA PENNA  

TOLFO - ZINGARELLI

IV: SAIA

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO "ORESTE GRANILLO")

SUDTIROL – COMO - h. 14.00

SANTORO

PRENNA - ROCCA

IV: SCARPA E.

VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO "DRUSO")

AVAR: TEGONI (ON-SITE STADIO "DRUSO")

VENEZIA – SPAL - h. 14.00

COSSO

DI MONTE - NIEDDA

IV: CARRIONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: MUTO

ASCOLI – PERUGIA - h. 16.15

MARCHETTI

CECCONI - BERCIGLI

IV: UBALDI

VAR: BANTI

AVAR: PASSERI

TERNANA – PARMA - h. 16.15

MERAVIGLIA

SCHIRRU - FONTANI

IV: KUMARA

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO "LIBERO LIBERATI")

AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO "LIBERO LIBERATI")

BARI – COSENZA - Domenica 12/02 h. 16.15

RUTELLA

MONDIN - MARCHI

IV: VIRGILIO

VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")

AVAR: COLOMBO (ON-SITE STADIO "SAN NICOLA")

Maurizio Morante

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