Castellettese regina di Coppa, la vittoria vale il passaggio del turno

Vuole tutto la Castellettese, e dopo essersi presa il primo posto in campionato strappa il pass per i quarti di finale del girone novarese di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria dominando il proprio raggruppamento che comprendeva anche i pezzi da novanta Riviera d'Orta e San Maurizio, ai quali i ticinesi pagavano in partenza una categoria di differenza. Proprio i biancoverdi sono stati l'ultima vittima della formazione di Annarumma che, grazie alla vittoria ottenuta a Santa Cristinetta, hanno archiviato la pratica già sicuri del primo posto con ancora un turno da disputare mentre per il San Maurizio l'eliminazione - ancora non matematica perché una combinazione di risultati potrebbe consegnare l'ultimo dei tre posti destinati alle seconde classificate - pare però essere dietro l'angolo.

Occasioni sfruttate Entrambe le squadre, consapevoli dell'importanza della sfida, si presentano all'appuntamento con la miglior formazione in questo momento possibile. Seghezzi tiene in panchina un Moraca non al meglio ed è costretto a rinunciare al solo Motta mentre la Castellettese, reduce dal parziale riposo in campionato dove era in calendario la sfida senza punti in palio con la Cannobiese B, ha potuto preparare al meglio la gara schierando tutti i suoi uomini di punta. L'avvio promette bene per i cusiani che nel giro di cinque minuti sprecano tre buone occasioni per il vantaggio: dopo pochi secondi Vaccaro, libero da marcature, può calciare indisturbato ma la fretta lo porta ad alzare troppo la mira; tocca poi per due volte a Travaini, la seconda imbeccato da una deliziosa invenzione di Paolo Denicola non inquadrare lo specchio difeso da Mongini. C'è però anche la Castellettese e all'8' lo chiarisce Montoni mandando di un soffio largo raccogliendo un pallone respinto da un'uscita non perfetta di Moroni; ancora Travaini al 9' - liberato da Preti - chiude troppo sul primo palo spedendo sul fondo. Se le occasioni migliori vengono create dai padroni di casa, tuttavia il gol lo trova la Castellettese al 16' quando Guaschino affossa Esposito che - in caduta - riesce ugualmente a segnare: il direttore di gara ha però fretta e fischia con qualche secondo d'anticipo il calcio di rigore di cui si incarica Montoni spiazzando Moroni e consegnando ugualmente il vantaggio agli ospiti; che insistono al 25' con Zarini che, percorsa tutta la fascia, scodella a centro area dove lo stesso Montoni lascia rimbalzare prima di tentare una rovesciata che non ha buon esito. Nell'area opposta Marco Denicola manca in cattiveria quando il cross di Preti, bucato da Mongini, arriva dalle sue parti senza che l'attaccante riesca a trovare la deviazione decisiva (27'); il gol potenziale mancato diventa subito un rimpianto per il San Maurizio che al 37' deve nuovamente inchinarsi alla battuta dal limite di Esposito che trova l'angolino dove Moroni non arriva per lo 0-2. Un colpo secco per la squadra di Seghezzi che fatica a reagire e solo al 47', con un rasoterra ben piazzato di Paolo Denicola che Mongini archivia in due tempi, prova una reazione che non basta a riaprire la sfida prima del riposo.

Attacco poco incisivo La sfida si riapre tuttavia nei primissimi minuti della ripresa, con il San Maurizio che torna a sperare di poter ribaltare le sorti dell'incontro. Al 4' Filiberti trova terreno fertile sulla fascia sinistra e indovina un cross raccolto di testa da Travaini che, dimenticato dalla difesa ticinese ancora con la testa negli spogliatoi, non ha difficoltà a mettere alle spalle di Mongini. La rete resterà tuttavia un episodio perché in realtà quasi mai il San Maurizio darà l'impressione di poter raggiungere un pareggio per il quale non riesce a creare nemmeno i presupposti; la Castellettese controlla abbastanza agevolmente la partita e negli spazi potrebbe addirittura rendere più rotondo il risultato come al 16' quando Lionello converge per liberare il sinistro mancando l'angolo sul palo più lontano per una questione di centimetri. L'occasione tuttavia per il San Maurizio arriva - al 25' - sui piedi del neo entrato Parente ma il diagonale da buona posizione dell'esterno termina la propria corsa troppo lontano dai pali per spaventare Mongini. Alla mezz'ora è grave l'errore in uscita di Pelosi che perde un pallone sanguinoso spalancando la porta ad Esposito che scaraventa incredibilmente oltre la traversa. Il forcing finale del San Maurizio è sterile e non va al di là di un colpo di testa di Travaini facile da controllare per il portiere (38') e un paio di scaramucce in area, la migliore delle quali permette a Matthias Mora di calciare sfiorando l'incrocio dei pali (43'). Troppo poco per sperare nel pareggio anche perché in pieno recupero, al 49', è invece Pelosi a dover salvare sulla linea a portiere battuto sul mezzo pallonetto di Soriani mentre Paolo Denicola nei secondi finali si fa cacciare per qualche parola di troppo detta all'arbitro sprecando la possibilità di scodellare in area le ultime due punizioni della gara. Castellettese ai quarti nell'urna delle prime, per il San Maurizio resta qualche preghiera e tanti rimpianti per una corsa che probabilmente terminerà proprio con questa sfida.

SAN MAURIZIO - CASTELLETTESE 1-2

Reti: 17' Montoni rig. (C), 37' Esposito (C); 4'st Travaini (S).

San Maurizio (4-2-3-1): Moroni; Guaschino (11'st M. Mora), Pelosi, Godi (8'st Parente), Filiberti; F. Mora, P. Denicola; Preti (28'st Allegrini), Travaini, Vaccaro (39'st Giromini); M. Denicola. A disposizione: Ruga, Aquilia, Piemontesi, Moraca. All. Seghezzi.

Castellettese (4-3-3): Mongini; Zarini, Invernuschi, Piccolo, Zanetti; Salina (10'st Felici, 25'st Trivero), Tuberga (42'st Forastiero), Lepore; Lionello, Montoni (20'st Soriani), Esposito. A disposizione: Napolitano, Merchioni. All. Annarumma.

Arbitro: Ciaparrone di Novara.

Note: Espulso al 51'st P. Denicola (S) per proteste. Ammoniti Guaschino, F. Mora, Allegrini e Giromini per il San Maurizio, Invernuschi, Lepore e Salina per la Castellettese. La gara è stata giocata sul neutro di Santa Cristinetta.