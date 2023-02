Škoda Kamiq Black Dots: una versione speciale per il mercato italiano

Si arricchisce la gamma di Kamiq, il city-SUV di Škoda, e lo fa con l'introduzione della versione Black Dots, un allestimento pensato e sviluppato in Italia per andare incontro alle esigenze di un pubblico giovane, dinamico e connesso. In una parola: smart.

Il nuovo allestimento è subito evidente a livello estetico perchè nella Black Dots le linee di Kamiq sono ancora più evidenti grazie ai forti contrasti cromatici generati dagli elementi neri. Sono verniciati in nero lucido la calandra, i gusci degli specchietti retrovisori e i lettering sul portellone, per marca e modello. Neri opachi sono invece i mancorrenti al tetto e gli inserti nei paraurti, in modo da rendere più accattivante l’abbinamento al colore carrozzeria, che i Clienti possono scegliere tra sette vernici metallizzate e due pastello. Non solo. Black Dots aggiunge, di serie, gruppi ottici in tecnologia full LED con AFS e cerchi in lega da 17” con design aerodinamico.

All'interno, come detto, il nuovo allestimento risponde alle richieste di un pubblico giovane e connesso offrendo di serie un infotainment completo e di facile utilizzo. Lo schermo in plancia da 8”, con comandi a sfioramento e fisici per il controllo delle funzioni, è l’unità di controllo che offre anche il tuner per la radio digital DAB+, due porte USB tipo C e protocolli per l’interfaccia smartphone Apple CarPlay e Android Auto per il controllo delle app compatibili.

Connettività al top, dunque, così come le dotazioni di sicurezza. La guida di Kamiq è sorvegliata dal Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento di ciclisti e pedoni, dal Lane Assistant, che mantiene il veicolo all’interno della carreggiata e dal rilevamento della stanchezza del conducente. Di serie anche la chiamata automatica di emergenza con geo-localizzazione e il Cruise Control. La nuova versione del City SUV permette anche importanti vantaggi nella personalizzazione, grazie ai pacchetti City Pack (sensore pioggia per i tergicristalli, telecamera posteriore e Kessy full per apertura delle portiere) e City Plus Pack (che aggiunge i sensori di parcheggio anteriori) proposti con un forte vantaggio all'acquisto.

ŠKODA Kamiq Black Dots è disponibile con motorizzazioni benzina TSI da 95 CV a 150 CV, con cambi manuali o automatici DSG a 7 rapporti a seconda delle varianti. In aggiunta all’importante vantaggio Cliente generato dalla ricca dotazione di serie, nella fase di lancio Kamiq Black Dots beneficia del contributo delle Concessionarie aderenti. Con la formula di acquisto Clever Value, a valore futuro garantito, si può acquistare Kamiq Black Dots 1.0 TSI 95 CV a partire da 199 euro/mese, in caso di permuta o rottamazione, con pacchetto di manutenzione Škoda Care 3 anni/45.000 km incluso (TAN 6,99% - TAEG 8,43%).

