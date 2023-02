Benevento. Stellone: "Cagliari? Loro sono forti ma lo siamo anche noi"

Prima conferenza stampa da allenatore del Benevento. Il nuovo tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista della trasferta in casa del Cagliari:

"Ho parlato tanto ai calciatori perché in questo momento è importante. Sono davvero felice per la fiducia che mi è stata data e lavorerò duro per ripagarla. Il gruppo ha voglia di uscire da questa situazione: non è una squadra che se ne frega, anzi. Tutti voglio mettersi le negatività alle spalle. La partita di domani, dovessimo vincerla, sarà merito loro non mio. Al di là dei calciatori, tutto l'ambiente ha voglia di lavorare. Se riusciamo tutti a remare dalla stessa parte le possibilità di uscire dal periodo negativo aumentano. Ho cercato di lavorare soprattutto sul ritrovarsi come squadra e come singolo. Se nella partita di domani chi giocherà metterà l'impegno che ha messo in settimana, difficilmente perderemo.

Io ho il mio metodo di lavoro. C'è un dato che spicca: la squadra ha vinto poco in 23 partite, non calcia in porta, non crossa molto. Mi da la sensazione che si gioca ma non si è ficcanti come piace a me. Per uscire da questa situazione conta calciare più in porta dell'avversario e abbassare la possibilità di far segnare gli altri. Bisogna correre di più per aiutare i compagni: mi interessa molto lo spirito di squadra. E' una squadra così forte che non mi preoccupano le assenze: non lo dico per motivare i ragazzi ma perché è la realtà dei fatti. Con i ragazzi a disposizione possiamo giocare con tutti i tipi di moduli ed essere comunque efficaci. Dobbiamo solo ritrovare fiducia. La situazione può sembrare difficile per la classifica ma per gli uomini a disposizione non lo è. Ovviamente un conto è la partita e uno è l'allenamento ma sono sicuro che ne usciremo.

Non mi interessa chi ha giocato di più o di meno, io penso a chi può darci di più in base all'avversario e alle nostre esigenze: per me gioca chi merita in base a quanto vedo in settimana. Ho la fortuna di avere ampie scelte e per me, nel senso positivo, sarà un dramma scegliere perché sono molto combattuto visto che tutti si allenano al massimo.

Ho sentito Cannavaro per rispetto in quanto subentrante al suo posto: ci conosciamo dai tempi del Parma. Il fatto di fare pochi tiri o pochi cross non è colpa solo degli attaccanti ma dell'intera squadra. La ricetta unica per vincere non esiste: io ho chiesto alla squadra di resettare il passato e concentrarci sul futuro. Ho lavorato su cose semplici da applicare nell'immediato. Certi concetti li puoi applicare fin da subito mentre per altri ci vogliono giocatori di un certo tipo e un po' più di tempo.

Abbiamo un parco attaccanti importanti per giocare con due punte. Chi andrà in campo dipenderà dalla strategia che attueremo. Indisponibili, oltre ai due squalificati, sono Pastina, Farias, Ciano, Glik e Vokic. Letizia è disponibile ma El Kaouakibi no.

Il Presidente è venuto spesso: mi ha convinto già al primo squillo del telefono. Ci tiene tanto e ha tanta voglia ed entusiasmo come li ho io e li hanno i calciatori: sono sicuro che presto ci risolleveremo. I tifosi vogliono il bene della squadra, i risultati e l'impegno: io posso garantire sull'impegno. Da ex calciatore, posso dire che quando le cose non vanno bene avere i tifosi accanto aumenta le possibilità di cambiare le cose.

I gol presi nel finale arrivano perché ti viene il "braccino corto" e, magari, non hai chiuso prima la partita. Abbiamo cercato di lavorare anche su alcuni concetti difensivi: quando prendi gol l'errore è, per la maggior parte, di concentrazione; il rimanente 20% sono gol impossibili da evitare. Basta arrivare prima degli avversari su ogni pallone e si evita di prendere gol. Io posso allenare i ragazzi a non prendere gol ma gli errori ci sono e fanno parte del calcio.

I periodi negativi comportano anche un grande dispendio di energie: l'aspetto mentale conta più di quello fisico. La squadra fisicamente sta bene e lo dicono i dati, non io, e per questo faccio i complimenti a Cannavaro ed al suo staff. Il problema è vedere in campo quello che si fa in settimana. Bisogna correre ma correre bene perché tutti sono utili alla causa: tutti, attaccanti in primis, devono dannarsi l'anima per la squadra.

Preferisco fare allenamenti a porte chiuse non per nascondere qualcosa ma solo per una preferenza personale: se il presidente dovesse chiedermi di aprire lo farei tranquillamente.

Con Gennari siamo insieme da 10 anni e abbiamo anche giocato insieme da ragazzi: è stato felicissimo di questa chiamata. Io vivrò qui perché abito lontano e quindi vivrò la città; quando ero a Frosinone vivevo a Roma e abbiamo comunque vinto tre campionati: questa cosa non condiziona i risultati.

Il modulo lascia il tempo che trova: i concetti, gli spazi e l'aiutarsi in campo fanno la partita, non i moduli. Col Cagliari sarà difficile come tutte quelle da qui alla fine. Loro sono forti ma lo siamo anche noi".