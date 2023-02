Gladiator 1924. Firma un esterno franco-ghanese classe 2000

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l'ingaggio di Emmanuel Attah. Esterno offensivo di grande rapidità e discreta tecnica, è nato il 26 luglio 2000 a Mantes La Jolie, in Francia, ed ha nazionalità franco-ghanese. Sin da ragazzo è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain, fino ad arrivare alla Primavera del club parigino: in diverse circostanze si è allenato con la prima squadra. Nelle ultime stagioni si è trasferito nella seconda squadra dell'Angers, che milita nel Campionato Nazionale 2 in Francia (la Serie C italiana), e si è allenato spesso con la prima squadra che disputa la Ligue One.

Lo staff dirigenziale nerazzurro ha svolto con accuratezza l'iter di tesseramento, con il transfer internazionale che è arrivato nei giorni scorsi, per cui il nuovo acquisto è arruolabile per le partite ufficiali. Attualmente si sta allenando agli ordini di Teore Grimaldi, in attesa di fare il proprio esordio con la maglia nerazzurra.

Emmanuel Attah è felice di intraprendere la sua prima esperienza fuori dalla Francia: "È una sfida interessante e un progetto di rilancio di cui avevo bisogno. Sono appena trascorsi i primi giorni di allenamento, vado d'accordo con tutti, l'atmosfera è buona. Mi stanno aiutando ad inserirmi nel gruppo alcuni compagni di squadra che parlano inglese e che ringrazio. Mi sono allenato con la prima squadra di PSG e Angers ma non ho avuto la possibilità di giocare partite ufficiali. Esperienze che mi hanno fatto crescere e che mi saranno utili nell'esperienza al Gladiator".

