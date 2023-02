Potenza-Picerno, i precedenti del derby nel capoluogo di regione

Rubrica dell’Associazione Museo del Potenza Calcio a cura di Attilio Oddone sulla sfida Potenza-Picerno, valevole per la 27^ giornata (8^ di ritorno) di Serie C girone C, domenica 12 febbraio alle ore 17.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani:

Promozione Lucana 1986/87 | 29/03/87 (27ᵃ giornata) | Edil Potenza-Picerno 1-0 | 44’ Antonicelli

Eccellenza Lucana 2010/11 | 16/01/11 (19ᵃ giornata) | Potenza Sport Club-AZ Picerno 1-0 | 59’ Scuotto (rig.)

Eccellenza Lucana 2011/12 | 04/03/12 (21ᵃ giornata) | Atletico Potenza-AZ Picerno 1-1 | 86’ P. Di Senso, 90’+6’ Giordano (rig.)

Eccellenza Lucana 2013/14 | 22/12/13 (15ᵃ giornata) | Rossoblù Potenza-AZ Picerno 1-0 | 36’ G. Leone

Serie D – Girone H 2015/16 | 17/01/16 (20ᵃ giornata) | Potenza-AZ Picerno 0-2 | 19’ Catalano, 52’ Pisani (gara a porte chiuse)

Serie D – Girone H 2016/17 | 13/04/17 (31ᵃ giornata) | Potenza-AZ Picerno 0-0 (gara in notturna disputata di giovedì)

Serie D – Girone H 2017/18 | 15/04/18 (31ᵃ giornata) | Potenza-AZ Picerno 4-0 | 4’ Bertolo, 41’ Siclari, 67’ Pepe, 90’+3’ P. Di Senso (rig.)

Serie C – Girone C 2019/20 | 01/12/19 (17ᵃ giornata) | Potenza-AZ Picerno 1-0 | 90’+3’ Carlos França

Serie C – Girone C 2021/22 | 07/11/21 (13ᵃ giornata) | Potenza-AZ Picerno 2-0 | 15’ Piana, 90’ Zagaria

NUMERI IN SINTESI

Bilancio a Potenza: 9 partite giocate, 6 vittorie Potenza, 2 pareggi, 1 vittoria Picerno; 11 reti Potenza, 3 reti Picerno.

Risultato più ricorrente: 1-0 (quattro volte);

Miglior marcatore del Potenza: Pierpaolo Di Senso con 2 reti;

Miglior marcatore del Picerno: 3 calciatori con 1 rete.