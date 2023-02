Potenza, i convocati di Raffaele per il derby contro il Picerno

L’allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori disponibili per il derby contro il Picerno valevole per la 27^ giornata (8^ di ritorno) del campionato di Lega Pro Serie C girone C, domenica 12 febbraio alle ore 17.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Il difensore Rocchi squalificato per due turni.

Di seguito la lista:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 98 Hadžiosmanović Cristian – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 17 Polito Vincenzo – 16 Sbraga Andrea

CENTROCAMPISTI

29 Bianchi Niccolò – 7 Cittadino Andrea – 6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Alagna Fabio – 9 Caturano Salvatore – 10 Del Sole Ferdinando – 11 Di Grazia Andrea – 27 Murano Jacopo – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

