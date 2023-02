Cagliari-Benevento 1-0: decide l'ex Lapadula con i sardi in 10 uomini

Comincia con una sconfitta per 1-0 sul campo del Cagliari l'avventura di Roberto Stellone sulla panchina del Benevento: i giallorossi si sono arresi al gol di Lapadula nella ripresa quando i sardi si trovavano in 10 uomini da qualche minuto per l'espulsione, per doppio giallo, di Altare.

Stellone, come detto al debutto sulla panchina giallorossa, conferma il 3-5-2: davanti a Paleari ci sono Veseli, Leverbe e Tosca; in mediana Acampora è in "cabina di regia" con Tello e Karic ai suoi lati, sulle fasce Improta e Foulon; coppia d'attacco formata da Simy e La Gumina. Risponde Ranieri con il ritorno di Mancuso a supporto delle punte Lapadula e Prelec con Luvumbo che parte inizialmente dalla panchina.

Il primo tempo non regala troppe emozioni. L'occasione più nitida è del Cagliari al 28': Mancosu inventa per Prelec, quest'ultimo, solo davanti a Paleari ma disturbato dal ritorno di Leverbe, calcia addosso al portiere giallorosso. I giallorossi sono sterili nella risposta ed i ragazzi di Ranieri si rendono ancora pericolosi con Lella e Mancosu. Alla fine dei primi 45' il punteggio resta fissato sullo 0-0.

Nella ripresa, senza Mancosu sostituito da Luvumbo, il Cagliari cala in qualità ed il Benevento parrebbe poterne approfittare, aiutato anche dall'espulsione per doppia ammonizione di Altare, arrivata al 73'. Tuttavia, 4' minuti dopo essere rimasto in inferiorità numerica, il Cagliari passa in vantaggio: angolo dalla sinistra, Lapadula sfugge alla marcatura di Jureskin e, di testa, mette in rete. Il Benevento prova a reagire e ci prova due volte con Improta e Tello ma il risultato non cambia ed al triplice fischio è il Cagliari a festeggiare i 3 punti.

IL TABELLINO