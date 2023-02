Serie C girone A, cinque squadre in tre punti

Sempre più incerto ed indecifrabile il girone A di Serie C per quanto riguarda le posizioni di vertice, una coppia al comando dopo il ventisettesimo turno, la Pro Sesto che non va oltre l'uno a uno casalingo contro la Juve NG e la Feralpi che con una rete di Siligardi supera l'Arzignano.

Al terzo posto il Pordenone che in pieno recupero agguanta il due a due interno contro il Mantova, vincono Lecco e Vicenza, i lombardi superano tre a uno il Novara, i bianocorossi hanno la meglio nel big match di giornata al "Menti" sul Renate.

Ben sei i pareggi di giornata, nulla di fatto tra Trento e Pro Patria che continuano entrambe la loro serie positiva, un punto a testa nella zona bassa della graduatoria per Pergolettese e Sangiuliano; alimenta le speranze di rimonta la Triestina che con una rete di Felici passa sul campo dell'Albinoleffe, non trova invece la vittoria il Piacenza in casa contro la Pro Vercelli, ad Accardi risponde Rojas.

Nell'ultimo incontro di giornata uno a uno tra Virtus Verona e Padova.

Risultati e classifica di giornata