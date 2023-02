Serie B. Omologato il risultato di Modena-Cagliari

Il giudice sportivo ha omologato il risultato maturato sul campo (2-0) di Modena-Cagliari, contro il quale gli isolani avevano proposto ricorso, per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S da parte della società rossoblù.

Il Cagliari aveva "contestato la regolarità della gara, invocando un errore tecnico del Direttore di gara che avrebbe inciso sul normale svolgimento della partita, in quanto l’Arbitro avrebbe estratto, al 47° del primo tempo, erroneamente, il cartellino giallo al cospetto del proprio calciatore Gabriele Zappa senza in realtà voler comminare alcun provvedimento disciplinare (come del resto risulta dal rapporto di gara, nel quale non è riportata l’ammonizione) con l’effetto, tuttavia, di condizionare per il resto della gara la prestazione del calciatore della Soc. Cagliari". Il giudice sportivo, evidente, non è stato dello stesso avviso confermando, dunque, il risultato finale di 2-0.