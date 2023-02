Serie B. Spal: De Rossi out ma arriva un altro campione del mondo

Tranne Fabio Grosso e Pippo Inzaghi, rispettivamente primo e terzo in classifica con Frosinone e Reggina, i campioni del Mondo del 2006 non se la passano granché bene in Serie B.

Dopo l'esonero di Fabio Cannavaro da parte del Benevento, infatti, c'è un altro reduce della squadra di Marcello Lippi che sta per essere "cacciato" dalla propria panchina: si tratta di Daniele De Rossi, anch'egli arrivato come salvatore della patria alla guida della Spal ma che non ha reso come si sarebbe aspettato il presidente Joe Tacopina.

L'ufficialità dell'esonero dovrebbe arrivare a breve e, con essa, anche il nome del sostituto che parrebbe essere quello di un altro campione del Mondo 2006: Massimo Oddo.

La Spal, nel frattempo, è terzultima con 24 punti, uno in più del Benevento e due in più del Cosenza.