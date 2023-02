Benevento. Stellone recupera diversi calciatori in vista del Brescia

Dopo l'esordio con sconfitta contro il Cagliari, mister Roberto Stellone, allenatore del Benevento, sta preparando con la squadra il delicatissimo match contro il Brescia, vero e proprio spartiacque per il futuro della compagine giallorossa.

Se dal punto di vista della voglia, qualcosa in più si è visto contro i sardi nonostante la sconfitta, le assenze avevano sicuramente condizionato la prestazione generale e, sotto questo aspetto, l'allenatore della Strega può sorridere in vista di sabato. Tornano, infatti, arruolabili sia Schiattarella che Viviani, dopo aver scontato il turno di squalifica, oltre a El Kaouakibi e Pastina, che hanno recuperato dai loro malanni fisici. Inoltre avrà un Letizia con una settimana in più di allenamenti alle spalle, dopo i dieci minuti disputati in Sardegna. Restano out Glik, che attende di operarsi al ginocchio e ne avrà per almeno un mese e mezzo, Farias, che sta curando una lesione muscolare, e Ciano, che continua ad allenarsi a parte sentendo ancora dolore al ginocchio sinistro infortunato contro il Como.

Contro il Brescia, quindi, partendo dalla conferma del 3-5-2 e dai tre nel reparto difensivo (Veseli, Leverbe e Tosca), in mezzo al campo ci sarà di nuovo Schiattarella in cabina di regia con Acampora e uno tra Tello e Karic al suo fianco; le fasce dovrebbero essere presidiate da Improta e Letizia mentre in attacco l'unico sicuro del posto parrebbe essere Pettinari che avrebbe come partner d'attacco Simy.

Ovviamente è ancora affrettato fare previsioni di formazione in vista di un match così delicato come quello contro il Brescia: Stellone vorrà sicuramente avere maggiori certezze sulle condizioni dei suoi calciatori e la sua idea di formazione titolare potrebbe formarsi solo nelle ore immediatamente precedenti al match.