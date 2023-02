Potenza, concesso via libera per vendita biglietti nel settore ospiti

Info ai tifosi rossoblù per i tagliandi della 28^ giornata di Serie C allo Stadio A. Liguori di Torre del Greco (NA)

NOTA DELLA SOCIETA’ S.S. TURRIS CALCIO

La S.S. Turris Calcio comunica che all’esito del GOS è stato concesso il via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti per la gara Turris – Potenza in programma domenica 19 febbraio alle ore 14,30 allo stadio “A.Liguori”.

La stessa, come da regolamento, cesserà sabato 18 febbraio alle ore 19.

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, che avranno il prezzo di euro 10,00 + euro 2 dp, sarà attiva nelle seguenti rivendite autorizzate:

Sportissimo – Viale Dante 5, 85100 Potenza

Ufficio Stampa Potenza Calcio