Benevento. Stellone: "Dobbiamo crescere nelle scelte che facciamo"

Consueta conferenza stampa pre-gara per mister Roberto Stellone: il tecnico del Benevento ha risposto alle domande dei media in vista della gara contro il Brescia. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Capellini e Pettinari non ci saranno, oltre ai già noti. Schiattarella e Letizia non stanno ancora benissimo e quindi non partiranno dall'inizio: verranno in panchina per evitare di correre rischi inutili. Comunque gli undici che scenderanno in campo da garanzie. Siamo in emergenza ma la cosa non preoccupa vista la qualità della rosa. Sono contento della settimana di allenamenti e abbiamo lavorato su diversi aspetti anche riguardando gli errori commessi contro il Cagliari. In Sardegna, al di là del risultato, la prestazione mi ha soddisfatto.

Ai ragazzi ho già dato la formazione: El Kaouakibi giocherà dal 1' perché l'ho visto bene in allenamento durante tutta la settimana. Non sappiamo come giocherà il Brescia visto il cambio di allenatore. Per quanto ci riguarda, sto lavorando più sui concetti che sui moduli perché si può essere offensivi con una sola punta, se le mezzali si inseriscono, e si può essere difensivi con due punte se tutti corrono all'indietro. Stiamo fisicamente bene ma dobbiamo migliorare sull'essere squadra e capire i momenti della partita: prima diventiamo squadra, prima otteniamo punti.

Prendiamo quanto di positivo fatto col Cagliari: dobbiamo limare le possibilità di far segnare la squadra avversaria correggendo gli errori. L'aspetto mentale, oggi, è il problema principale: la partita di domani è importante anche sotto questo aspetto perché una vittoria darebbe tanto morale. Proveremo a vincere sicuramente ma l'importante sarà comunque fare punti. Dobbiamo essere pronti a difenderci in undici e attaccare con eguale forza. Ricordiamo che all'inizio della stagione il Brescia era in testa, non hanno dimenticato come si gioca quindi servirà tanta concentrazione.

Voglio una squadra che provi a vincere con tutte le sue forze sperando davanti ad un pubblico numeroso e che ci inciti fino alla fine. Dobbiamo crescere nelle scelte che facciamo in campo e per questo serve lavoro e allenamento.

Al mercato degli svincolati non abbiamo pensato fino all'infortunio di Pettinari: il problema è che si tratta comunque di giocatori fermi da un po' e bisognerebbe valutarne le condizioni fisiche.

Con Simy ho parlato come ho parlato con quasi tutti i calciatori: sono stato attaccante e so che quando non segni diventa difficile. Il gol arriverà per tutti gli attaccanti che abbiamo, l'importante è impegnarsi e tutti lo fanno.

Rispetto a Cagliari ci saranno cambi ma non si tratta di bocciature, cambiamo per quanto visto in settimana ed in base all'avversario.

In questa squadra abbiamo calciatori di qualità e altri che "fanno legna": oggi preferiamo avere 11 "Gattuso" piuttosto che 11 "Pirlo" perché serve aggressività e dinamicità in campo".