Sassuolo-Napoli 0-2, è show della coppia Kvaratskhelia/Osimhen

Nella ventitreesima giornata di Serie A arriva al Mapei Stadium il Napoli capolista di mister Luciano Spalletti. Nella fine dei neroverdi recupera solo per la panchina Domenico Berardi, al suo posto il nuovo arrivato Bajrami. I partenopei rispondono con il tridente composto dall’ex Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Cronaca. Partono subito forte gli ospiti che infatti vanno in vantaggio al minuto 12 con un gran gol di Kvaratskhelia. Il georgiano parte dalla sua metà campo seminando il panico tra i difensori neroverdi e trafigge un incolpevole Consigli. La risposta del Sassuolo arriva un minuto dopo, quando Laurientè centra il palo da ottima posizione. Alla mezza’ora il Napoli raddoppia con un altro grandissimo gol, questa volta ad opera di Victor Osimhen che riceve palla da posizione defilata, si gira e sorprende Consigli sul suo palo. Due minuti dopo il nigeriano sfiora la doppietta con un colpo di testa fuori di pochissimo. Nel finale di tempo il Sassuolo viene annullato un gol a Laurientè per fuorigioco attivo di Defrel.

Nella ripresa il copione non cambia coi partenopei che danno la sensazione di poter mano in ogni momento, Dionisi mette dentro il rientrante Pinamonti per dare una scossa alla squadra, ma è ancora il Napoli ad andare vicino al gol con Osimhen, questa volta il suo tiro non trova la porta. Nei neroverdi Frattesi prova qualche giocata per creare dei pericoli dalla porta di Meret, ma è poco aiutato dai compagni. Nel finale c'è tempo per un gol annullato agli azzurri a Simeone per fuorigioco. Finisce cosi con la vittoria del Napoli per 2-0, partenopei ora a +18 sulla seconda e sempre più soli al comando. Il Sassuolo deve ripartire dal buon primo tempo visto oggi per fare punti nella prossima partita al Via del mare contro il Lecce.