Benevento-Brescia 1-0: Tello firma la vittoria nello scontro diretto

Dopo 4 sconfitte torna alla vittoria il Benevento e lo fa nello scontro diretto per la salvezza contro il Brescia: al "Vigorito" termina 1-0 grazie ad una rete di Tello al 3' della ripresa.

Mister Stellone, alla prima casalinga sulla panchina dei giallorossi, che non vincono da quattro partite, cambia modulo e passa, complici le assenze, al 4-3-2-1 con Improta e Tello in appoggio a La Gumina unica punta; la coppia di centrali difensivi è formata da Veseli e Tosca mentre sugli esterni ci sono El Kaouakibi e Foulon; in mediana la regia è affidata a Viviani con Acampora e Karic a fargli da scudieri. Replica Possanzini, con il Brescia a secco di vittorie nel 2023, che schiera i suoi "a specchio": Aye è l'unica punta con Galazzi e Ndoj alle sue spalle; al cento della difesa ci sono Adorni e Papetti mentre a comandare le operazioni in mediana c'è Van de Loi.

Il primo tempo non riserva alcuna emozione se non per un tiro di Van de Loi all'11' che esce di poco fuori: sostanzialmente i due portieri restano inoperosi.

Nella ripresa, il Benevento è costretto a fare a meno di Paleari, che resta negli spogliatoi: al suo posto entra Manfredini. Passano solo 3' ed i padroni di casa passano in vantaggio: cross dalla destra di Improta, perfetto aggancio volante di Tello che poi mette in rete con un preciso rasoterra. La replica del Brescia arriva al 64' e mette i brividi al pubblico del "Vigorito": tiro di Ndoj, diagonale indirizzato sul secondo palo ma che si stampa sulla base del legno e torna docile tra le braccia di Manfredini. Non succede più nulla, cambi a parte, fino al triplice fischio del signor Manganiello: il finale vede il Benevento battere il Brescia per 1-0.

