Benevento. Stellone: "Felice per tre punti e per spirito dei ragazzi"

Dopo quattro sconfitte il Benevento torna alla vittoria nello scontro diretto per la salvezza contro il Brescia. Questo il commento del tecnico giallorosso, Roberto Stellone:

"Sono felice per la vittoria e per la fame mostrata dai ragazzi. La partita è stata di quelle sporche. All'inizio abbiamo faticato poi è cambiato qualcosa. Nel secondo tempo abbiamo cambiato ancora qualcosa ed è arrivato il gol. Sapevamo che dovevamo farli palleggiare, gli abbiamo concesso la sola occasione nella quale hanno preso il palo e, se proprio devo rimproverare i miei ragazzi, avremmo dovuto sfruttare meglio le ripartenze. Il finale poteva essere più tranquillo ma lo spirito mi è piaciuto. La classifica non la guardo perché non dobbiamo adagiarci.

Paleari ha avuto un problema al quadricipite, ha provato ma sentiva male e, per non peggiorare le cose, l'ho tolto. Manfredini ha fatto benissimo ma devo dire che tutti quelli che sono entrati hanno giocato bene dando il massimo e questo conta molto. Lo spirito di oggi è stato diverso e mi è piaciuto.

Il pubblico oggi era numeroso e ho apprezzato molto l'applauso alla fine. Stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Sono contento anche per il presidente che ci mette cuore.

La vittoria non è importante solo per i tre punti ma anche per il morale e la voglia di lavorare. Ora serve continuità.

Il modulo è stato dettato dal fatto che giocando così posiamo cambiare in corsa. Le dobbiamo provare sempre tutte perché non sappiamo come si può schierare la squadra avversaria.

Abbiamo pensato agli svincolati perché siamo in emergenza ma abbiamo trovato le giuste soluzioni. Valuteremo.

Pettinari è da valutare come Ciano e Farias mentre Tello si sottoporrà ad un controllo lunedì; Tosca aveva un fastidio al flessore. Purtroppo quando le partite sono tese ne risentono anche i mucoli. Schiattarella è venuto in ritiro pur non essendo disponibile e sono felice per come è entrato Letizia. Ora serve recuperare energia e uomini perché tutti saranno importanti. Capellini aveva un fastidio al pube che si porta da tempo e che deve essere valutato giorno per giorno: meglio farlo riposare una settimana in più perché, come già detto, tutti sono utili.

Ho messo Veseli perché ho guardato le caratteristiche degli avversari e volevo due centrali più veloci che strutturati".