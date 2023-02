Brescia. Possanzini: "Sarò pazzo ma sono sicuro che ci salveremo"

E' scuro in volto mister Davide Possanzini dopo la sconfitta del suo Brescia sul campo del Benevento, un k.o. che complica ancora il cammino salvezza dei lombardi. Queste le parole del tecnico delle "rondinelle" nel post-gara del "Vigorito":

"Abbiamo provato a giocare su un campo difficile: l'interpretazione mi è piaciuta perché abbiamo rischiato poco. Dobbiamo analizzare cosa è successo nei primi minuti della ripresa perché non ci abbiamo capito molto. Sono sicuro che usciremo da questa situazione anche se ora sembra impossibile.

Io credo nella salvezza e non lo dico per presunzione ma ce la faremo.

Serve lavorare e avere un atteggiamento giusto. Solo noi possiamo tirarci fuori da questa situazione e senza abbatterci dopo le sconfitte.

Siamo una squadra che non può fare partite sporche: loro sono entrati in area due volte e ci hanno fatto gol mentre noi abbiamo colto un palo. Qualche scelta l'abbiamo sbagliata ma la colpa non è dei giocatori. Non mi attacco ai numeri, io devo trovare qualcosa che altri non vedono".