Serie C, vittorie pesanti di corto muso per Picerno e Potenza

Nel segno del corto muso. Picerno e Potenza vincono di misura contro Latina e Turris mantenendo in linea i principali obiettivi stagionali. I melandrini con il successo contro il Latina firmato da Golfo confermano il quinto posto in classifica. La squadra di Raffaele con l'affermazione esterna a Torre del Greco firmata Hadžiosmanović vola a +3 sulla zona play-out e si mette per ora al sicuro.