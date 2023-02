Serie C girone A, vincono le prime cinque

Poche sorprese nel ventottesimo turno del girone A di Serie C che ha visto vincere le prime cinque della graduatoria, rimane in vetta la coppia formata da Pro Sesto e Feralpi, i lombardi con una rete nelle fasi iniziali della partita passano a Novara e mettono in crisi gli azzurri alla terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque partite; la Feralpi vince due a uno sul campo del Sangiuliano, la doppietta di Siligardi è decisiva per mantenere la vetta.

Rimane terzo ad un punto dalle prime il Pordenone che ferma la striscia positiva del Trento, bene anche il Lecco che vince due a zero contro la Juve NG e il Vicenza che con un tennistico sei a due passa a Mantova.

Solo un pareggio in questo turno quello tra Padova e Triestina che sostanzialmente non serve a nulla ad entrambe, pokerissimo dell'Arzignano che sale all'ottavo posto dopo la netta affermazione sull'Albinoleffe, torna al bottino pieno anche il Renate dopo il tre a due interno sul Piacenza.

Due vittorie esterne negli ultimi due incontri di giornata, sorprende il due a uno della Pergolettese a Busto Arsizio contro una Pro Patria che perde il treno delle prime cinque, a picco la Pro Vercelli che subisce un tris di reti e viene raggiunta a quota 35 da una Virtus Verona in decisa crescita e arrivata alla terza vittoria nelle ultime cinque partite.