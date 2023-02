L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno ha determinato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Taranto e provincia per la gara Potenza–Taranto (29^ giornata, 10^ di ritorno, di Serie C girone C) in programma sabato 25 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani.

