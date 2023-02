Benevento. Ciano come Glik: anche l'attaccante dovrà operarsi

La vittoria contro il Brescia ha riportato il sorriso in casa Benevento, aiutando la squadra a preparare con spirito diverso anche la prossima sfida in casa dell'Ascoli. Purtroppo i tre punti maturati contro i lombardi non hanno contribuito a svuotare l'infermeria: Cammillo Ciano, infatti, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per una lesione al menisco del ginocchio sinistro.

L'ex Frosinone, mai stato al top dal punto di vista fisico, ne avrà per circa un mese e mezzo e potrebbe, il condizionale è d'obbligo, tornare per il rush finale del campionato. In pratica, Ciano e Glik sono nella stessa situazione quanto a tempistiche di recupero dai rispettivi interventi.

Per quanto riguarda, invece, Tello, anch'egli visitato dal dottor Salvatori, il colombiano dovrebbe essere in campo contro l'Ascoli. Solo crampi per Viviani che, dopo l'uscita anticipata dal match contro il Brescia, aveva fatto preoccupare lo staff giallorosso. Si sottoporranno ad esami strumentali Paleari, Capellini e Pettinari per valutare con precisione entità e tempi di recupero dai rispettivi infortuni.