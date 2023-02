Novara-Pro Sesto 0-1, una rete di Gerbi condanna gli azzurri

Un gol di Gerbi nei primi minuti di gara decide la sfida tra Novara e Pro Sesto, la capolista passa al "Piola" e rimane al comando assieme alla Feralpi Salò del girone A di Serie C, i padroni di casa non riescono a muovere la classifica che inizia a farsi preoccupante.

Per il Novara è la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite, preoccupano le prestazioni e i tanti infortuni che hanno colpito Gonzalez e compagni, si aggiungono alla lista Urso e Bonaccorsi che non saranno disponibili per molto tempo; ora gli azzurri sono attesi da un altro match interno domenica alle 14,30 contro il Padova, un match da non sbagliare per non vedere avvicinarsi ulteriormente la zona play-out.