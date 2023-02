Serie B. Gli squalificati dopo la 25a: appiedati in 10 per un turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 21 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABBIAN Giovanni (Reggina): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAPADULA Gianluca (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUNETTA Gabriel Antonio (Sudtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

OUKHADDA Shady (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSATA Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COULIBALY Woyo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIOVANE Samuel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONDO Diomande Yann C (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LISI Francesco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

TESSMANN Francis Tanner (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PARIGINI Vittorio (Como)

ARAMU Mattia (Genoa)

BELARDINELLI Luca (Sudtirol)

BINKS Luis (Como)

BUCHEL Marcel (Ascoli)

CALIGARA Fabrizio (Ascoli)

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina)

FIORDILINO Antonioluca (Sudtirol)

MAGNINO Luca (Modena)

NAGY Adam (Pisa)

MILLICO Vincenzo (Cagliari)

SIBILLI Giuseppe (Pisa)

SOHM Simon Solomon J (Parma)