Derby fatale per Pasquale Arleo. Dopo la sconfitta di Matera, la società del Francavilla ha deciso di esonerare il tecnico potentino. Le voci erano cominciate a rimbalzare già stamani e intorno all'ora di pranzo é arrivata la decisione. Dovrebbe essere Ranko Lazic a tornare in panchina per raggiungere l'obiettivo salvezza.