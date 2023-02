Benevento. Il "borsino" degli infortunati: Paleari e Schiattarella ok

Buone notizie per il Benevento in vista della gara di domenica pomeriggio in casa dell'Ascoli: mister Stellone, salvo imprevisti, dovrebbe poter contare su Paleari e Schiattarella in un match nel quale si chiede ai giallorossi di dare continuità alla vittoria casalinga contro il Brescia.

Il portiere, dopo gli esami di rito che non hanno rilevato infortuni, ha lavorato a parte ma contro i bianconeri non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza da titolare. Stesso discorso anche per Pasquale Schiattarella: il centrocampista ha svolto differenziato ma non ci dovrebbero essere problemi circa la sua presenza in campo dal 1'. Anche Tello, che è stato visitato a Roma dal dott. Salvatori e che si è sottoposto ad infilitrazioni, dovrebbe essere della partita.

A restare fuori causa sono Glik, appena tornato dalla Polonia dopo l'intervento ma già al lavoro con la riabilitazione e la speranza poter tornare utile per le ultime 6 o 7 gare di campionato, Vokic, Farias, Ciano e Pettinari, che ha ricominciato a correre ma che necessita di una ventina di giorni prima di poter ritornare a lavorare col gruppo.