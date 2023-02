Coppa Italia Nazionale Eccellenza, Tricarico eliminato dal San Marzano

Il Tricarico saluta la Fase Nazionale riservata alle squadre vincitrici le Coppa Italia di Eccellenza nelle diverse regioni. Al Paolo Carbone passa il San Marzano che affronterà il Manfredonia per provare a passare al turno successivo. I campani passano in vantaggio al 5' con l'autogol di Tomaccio che sorprende il proprio estremo difensore nel tentativo di anticipare Esposito. Poi al quarto d'ora padroni di casa in dieci per l'espulsione del portiere Muth. Il raddoppio arriva con Castagna al 27' che ribadisce in rete dopo la respinta di Pagano su Camera. I ragazzi di Armento accorciano le distanze soltanto al 51' con Gorobasel che indovina il diagonale del definitivo 1-2.