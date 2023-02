Potenza, i convocati di Raffaele per la gara contro il Taranto

Rubrica sulla 29^ di Serie C a cura di Attilio Oddone – Associazione “Museo del Potenza Calcio”

Serie C – Girone E 1936/37 | 01/11/36 (3ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-1 | 55’ Cioni

Serie C – Girone H 1938/39 | 18/09/38 (1ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-1 | 47’ Tessitore

Serie C – Girone H 1939/40 | 25/02/40 (20ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-1 | 90’ Mancone

Serie C – Girone H 1940/41 | 17/11/40 (5ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 3-0 | 17’ e 61’ (rig.) Taverna, 75’ Piva

Serie C – Girone H 1941/42 | 02/11/41 (2ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 4-1 | 22’ Bressan, 35’ Zian, 53’ Penza, 80’ Leonzio, 89’ Borromeo

Serie C – Girone M 1942/43 | 28/02/43 (19ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-3 | 59’ Penza, 85’ Molinari, 89’ Surra

Serie C – Girone C 1961/62 | 24/09/61 (1ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-2 | 33’ Biagioli, 62’ Tasso

Serie C – Girone C 1962/63 | 21/04/63 (29ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 2-0 | 64’ Lodi, 71’ Alessi

Serie C – Girone E 1968/69 | 02/03/69 (24ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-0

Camp. Naz. Dilett.- Gir. H 1997/98 | 21/09/97 (4ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 1-1 | 44’ Dossoù, 47’ p.t. Stasi (gara giocata a Battipaglia)

Serie C/2 – Girone C 2004/05 | 10/04/05 (29ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-1 | 90’ Sergi

Serie C/2 – Girone C 2005/06 | 09/04/06 (30ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-1 | 70’ (rig.) Deflorio

Serie C/1 – Girone B 2007/08 | 04/11/07 (11ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 2-2 | 9’ Dettori, 18’ e 63’ Mancini, 90’ Grillo

Lega Pro 1ᵃ Divisione – Gir. B 2008/09 | 14/12/08 (16ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 1-0 | 62’ Cozzolino

Lega Pro 1ᵃ Divisione – Gir. B 2009/10 | 14/03/10 (27ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 0-0

Serie D – Girone H 2012/13 | 20/10/12 (8ᵃ giornata) | Città di Potenza-Taranto 2-0 | 56’ Cataruozzolo, 61’ Tortora

Serie D – Girone H 2014/15 | 30/11/14 (13ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 2-1 | 33’ Basso, 59’ Palumbo, 90’ Marino

Serie D – Girone H 2015/16 | 22/11/15 (13ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 2-1 | 62’ De Stefano, 74’ Improta, 90’+2 P. Esposito

Serie D – Girone H 2017/18 | 29/04/18 (33ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 3-1 | 12’ Russo, 20’ Guaita, 34’ França, 88’ Diakitè

Serie C – Girone C 2021/22 | 13/03/22 (30ᵃ giornata) | Potenza-Taranto: 1-1 | 16’ Cargnelutti, 44’ Di Gennaro

NUMERI IN SINTESI

Bilancio a Potenza: 20 partite giocate, 8 vittorie Potenza, 5 pareggi, 7 vittorie Taranto; 23 reti Potenza, 18 reti Taranto.

Risultato più ricorrente: 0-1 (cinque volte);

Miglior marcatore del Potenza: Tranquillo Taverna con 2 reti;

Miglior marcatore del Taranto: Gino Penza e Manuel Mancini con 2 reti.

L’allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori convocati per la gara Potenza – Taranto: 29^ giornata (10^ di ritorno) del campionato di Lega Pro Serie C girone C, sabato 25 febbraio alle ore 17.30 presso lo Stadio Alfredo Viviani.

Un turno di squalifica per il centrocampista Laaribi.

Di seguito la lista:

RUOLO/NUMERO/CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 98 Hadžiosmanović Cristian – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 17 Polito Vincenzo – 21 Rocchi Gabriele – 16 Sbraga Andrea

CENTROCAMPISTI

29 Bianchi Niccolò – 7 Cittadino Andrea – 6 Del Pinto Lorenzo – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Alagna Fabio – 9 Caturano Salvatore – 10 Del Sole Ferdinando – 11 Di Grazia Andrea – 27 Murano Jacopo – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

Ufficio Stampa Potenza Calcio