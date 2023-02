Benevento. Stellone: "Con l'Ascoli è fondamentale non perdere"

Giorno di conferenza stampa per Roberto Stellone: l'allenatore del Benevento ha parlato ai media nella sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani, fischio di inizio alle 16:15, in casa dell'Ascoli. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Quella di domani è una partita importante tanto quanto le altre che mancano da qui alla fine. L'Ascoli ha vinto le ultime due dopo aver cambiato allenatore: sta bene e sta risalendo la classifica. Noi dobbiamo dare continuità ai tre punti ottenuti contro il Brescia: serve fare più punti possibile.

Ci aspettano cinque partite in venti giorni il che non sarà facile viste le assenze ma anche domani in campo ci sarà una formazione competitiva. Ci sono dieci giocatori indisponibili: a quelli già noti, si aggiungono Agnello, Basit, Veseli e Schiatarella. Quest'ultimo contiamo di riaverlo mercoledì. Letizia non è al massimo e spero di averlo al 100% mercoledì in modo da dare un turno di riposo a qualcuno. Contro il SudTirolo ci saranno tre o quattro cambi perché dobbiamo saper dosare le energie. In questo momento è un peccato non avere altre soluzioni. Spero nei recuperi da qui al turno infrasettimanale.

Gli infortunati sono in fase di recupero ragion per cui abbiamo valutato qualche svincolato ma i dubbi erano troppi. E' vero, siamo corti in attacco ma le cose vanno fatte comunque con intelligenza.

Col tempo si può dare un'impronta alla squadra. Per me i moduli contano poco, quello che è importante è occupare gli spazi, attaccare con cinque o sei calciatori ed essere veloci nei ripiegamenti difensivi. I nostri calciatori hanno testa e duttilità e lo hanno mostrato col Brescia. Queste sono caratteristiche importanti perché così possiamo cambiare modulo senza necessariamente cambiare gli interpreti. Non decido mai la formazione di lunedì perché sarebbe controproducente sia per chi gioca che per chi va in panchina. Dobbiamo migliorare in certi momenti delle partite che vanno capiti meglio.

Sia Leverbe che Viviani stanno bene e domani giocheranno entrambe dall'inizio: sono sicuro che faranno un'ottima partita. La Gumina e Simy possono giocare insieme ma uno giocherà domani e l'altro mercoledì. Il gol per loro arriverà perché non hanno scordato come si fa. Più che dei loro gol mi interessa vincere le partite e che loro due corrano dietro a tutti. Paleari sta bene: nella gara col Brescia è uscito per precauzione.

Ad Ascoli non sono ammessi cali di tensione perché la situazione di classifica è ancora complicata. Per come ci siamo allenati sono tranquillo sulla prestazione.

Poter dosare le energie consente di avere sette o otto calciatori freschi in ogni partita. A prescindere da come vada, i cambi creano benefici per il gruppo perché aumenta la competizione e non spreme i calciatori. Cambierò col SudTirol senza pensare la risultato che otterremo domani. Domani vincere sarà importante ma sarà anche fondamentale non perdere perché alla fine dei conti ci si salva anche solo per un punto.

Le vittorie ti consentono di lavorare meglio in settimana. Ho concesso due giorni liberi proprio perché ci aspetta un periodo tosto. La vittoria col Brescia ci ha tolto un peso di dosso ma non dobbiamo vanificare il tutto ad Ascoli altrimenti mercoledì siamo punto e a capo.

Dobbiamo diventare squadra il prima possibile per memorizzare i miei concetti. Il che non vuol dire fare un tot di passaggi e altrettanti tiri in porta ma avere l'atteggiamento messo in campo col Brescia. Serve che il gruppo abbia spirito di sacrificio".