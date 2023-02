Serie C, il Potenza supera il Taranto Il Picerno trova il pari al 92'

Decisivi ed espulsi. Salvatore Caturano lancia il Potenza. Tommaso Ceccarelli salva il Picerno nel recupero. Poi entrambi lasciano le squadre in dieci. Un sabato davvero particolare per i due attaccanti delle formazioni lucane di Serie C girone C. La squadra del capoluogo di regione supera il Taranto e vola a +6 sulla zona play-out. I melandrini trovano il pari al 92' al Rocchi dopo il vantaggio della Viterbese con Pollidori.