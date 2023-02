Ascoli-Benevento 0-0: giallorossi un'ora in 10, punto importante

Mister Stellone aveva detto che ad Ascoli più che vincere era fondamentale non perdere: missione compiuta, dunque, per il Benevento che, nonostante un'ora in 10 uomini per l'espulsione di Improta per doppio giallo al 35', porta a casa un punto impattando 0-0 al "Del Duca".

Il tecnico giallorosso schiera i suoi con il 3-4-1-2 con El Kaouakibi insieme a Leverbe e Tosca in difesa; Karic e Viviani sono i centrali della mediana con Improta e Foulon sulle fasce; in attacco c'è La Gumina con Acampora e Tello a supporto. Anche mister Breda, tecnico dell'Ascoli, deve fare i conti con diverse assenze, tra le quali quella dell'ex Forte: in attacco c'è un altro ex giallorosso, Ciciretti, in coppia con Mendes entrambe supportati da Falzerano; centrocampo muscolare con Collocolo, Buchel e Caligara; Botteghin e Bellusci sono i centrali di difesa mentre Adjapong e Falasco agiscono sugli esterni.

Comincia bene l'Ascoli che fallisce una clamorosa occasione al 4': su cross di Collocolo dalla destra, Mendes, solo in area, manda incredibilmente alto di testa. Il Benevento replica al 9' con La Gumina che, servito da un lancio dalle retrovie di Tosca, calcia su Leali in uscita. Al 31' ancora giallorossi pericolosi con una conclusione dalla distanza di Acampora sulla quale Leali si distende e mette in corner. Al 35' ospiti in 10: secondo giallo e doccia anticipata per capitan Improta. Il Benevento tiene bene e al riposo si va sullo 0-0 iniziale.

Visto l'uomo in meno il Benevento è costretto ad arretrare il proprio baricentro ma l'Ascoli non riesce ad approfittarne. La prima vera occasione arriva al 69' ed è di marca bianconera: Dionisi, entrato da poco per Ciciretti, su assist di Mendes, prova il colpo di testa ma Paleari è attento e devia in angolo. L'Ascoli alza il pressing ma la difesa del Benevento tiene molto bene e, tranne una conclusione di Falzerano al primo dei sette minuti di recupero, non ci sono grossi pericoli dalle parti di Paleari. Al triplice fischio dell'arbitro Cosso, quindi, il finale è di 0-0: il Benevento coglie ad Ascoli un punto prezioso ai fini della classifica vista anche l'inferiorità numerica.