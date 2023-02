G.s. Serie B. Out in 15, 2 turni a Paz, fuori anche mister Corini

Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 27 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PISA per avere omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco di un proprio collaboratore, non inserito nella distinta di gara, che assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere, al 48° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PAZ BLANDON Yeferson (Perugia): per condotta gravemente antisportiva: per avere, al 31° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMARA Drissa (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

HERMANNSSON Hjortur (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

HRISTOV Petko Rosenov (Venezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

IMPROTA Riccardo (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PROIETTI Mattia (Ternana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Daniel (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CASASOLA Tiago Matias (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

COTALI Matteo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IOANNOU Nicholas (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOUAN Oulai Christian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEVERBE Maxime Jean R (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BERUATTO Pietro (Pisa)

CURADO Marcos (Perugia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SILVESTRI Tommaso (Modena)

STURARO Stefano (Genoa)

VAN DE LOOI Tom (Brescia)

BARTOLOMEI Paolo (Perugia)

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORINI Eugenio (Palermo); già diffidato (quinta sanzione)