Novara-Padova 1-3, gli azzurri sprofondano

Continua il momento nerissimo del Novara, gli azzurri perdono la quarta sconfitta di fila e vedono avvicinarsi pericolosamente la zona play-out, anche in casa è il quarto k.o di fila per una squadra che è apparsa impotente e spaventata contro un Padova non arrivato certo al “Piola” in un periodo ottimo di forma.

Il Novara meriterebbe il pareggio ma va all’intervallo in svantaggio Padova subito pericoloso con un diagonale di De Marchi a fil di palo, al 9’ errore della difesa azzurra, De Marchi calcia alle stelle. Al 12’ Padova in vantaggio, Vasic mette a sedere un difensore azzurro e spiazza Pelagotti; grande opportunità per pareggiare per il Novara al 18’ break di Rocca che serve Gonzalez che sbaglia una conclusione più facile di un rigore. Al 22’ schema su calcio d’angolo che libera Rocca il cui destro termina alto sulla traversa, al 33’ ci prova ancora Gonzalez il cui sinistro viene parato in due tempi da Donnarumma, la prima frazione termina uno a zero per i veneti.

La rete di Galuppini non basta, il Novara perde ancora Padova subito pericoloso con De Marchi che calcia a lato dal limite dell’area, ospiti che trovano il due a zero con l’ex Mattia Bortolussi che trova senza problemi la deviazione vincente sotto misura; all’11’ Tentoni sbaglia un controllo e interviene malamente, rosso diretto e Novara in dieci. I padroni di casa rischiano il tracollo, Bortolussi centra un clamoroso palo al 20’, sembra finita ma su un’uscita di Donnarumma su Vuthaj Galuppini trova dalla tre quarti la rete dell’uno a due. Gli ospiti sembrano accusare il colpo ma al 39’ Russini i conti con la rete del definitivo tre a uno.

NOVARA-PADOVA 1-3

Marcatore: 12’Vasic (P), 7’st Bortolussi (P), 28’st Galuppini (N), 39’st Russini (P).

Novara (3-5-2): Pelagotti; Ciancio, Carillo, Illanes; Calcagni (10’st Vuthaj), Varone (24’st Marginean), Ranieri, Rocca, Tentoni; Gonzalez (24’st Margiotta), Spalluto (10’st Galuppini). A disposizione: Menegaldo, Lando, Di Munno, Fragomeni, Scariano, Calò, Federico, Sartor, Saidi, Pellegrino. All. Marchionni

Padova: Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Radrezza, Crivello, Vasic, Liguori (45’st Cannavò), Bortolussi, Franchini (31’st Jelenic), De Marchi (16’st Piovanello). All. Torrente

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Note: Ammoniti Tentoni e Rocca per il Novara, Belli e Radrezza per il Padova. Espulso al 12’ del secondo tempo Tentoni per condotta violenta. Spettatori 2000ca.