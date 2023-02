Benevento-Sudtirol: giallorossi favoriti in una gara con pochi gol

Il Benevento, reduce dal pari esterno in casa dell’Ascoli, vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi e ottenere la seconda vittoria casalinga consecutiva per uscire dalla zona retrocessione. Al “Vigorito” arriva, però il Sudtirol, grande sorpresa del campionato, in piena zona playoff e ancora senza sconfitte nel 2023.

Per gli ospiti, però, non sarà facile mantenere l’imbattibilità secondo gli esperti di 888sport: in pole il segno «1» a 2,10 contro il 3,80 del colpo ospite. Nel mezzo, invece, il pareggio, che sarebbe il quarto consecutivo per gli uomini di Bisoli, fissato a 3.

I tre Under 2.5 consecutivi del Benevento e 5 esterni di fila del Sudtirol fanno prevalere in quota una partita con meno di tre gol, offerta a 1,45 e in vantaggio sull’Over 2.5 visto a 2,63. Per quanto riguarda il risultato esatto, l’1-1 - come il match di andata - si gioca a 6,10 mentre il finale più probabile per i bookie è l’1-0, il secondo di fila per i sanniti, a 5,80 volte la posta.