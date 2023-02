Benevento. Col Sudtirol stesso modulo di Ascoli variano gli interpreti

Lo aveva detto nella conferenza che aveva preceduto l'impegno in casa dell'Ascoli e, anche condizionato da squalifiche ed infortuni, mister Stellone manterrà la parola: contro il Sudtirol vedremo un Benevento con lo stesso "abito" visto al "Del Duca" ma "indossato" da calciatori diversi.

Il modulo, quindi, sarà il 4-3-2-1 anche domani sera al "Vigorito" ma con diversi cambi tra i titolari. Anzitutto in attacco ci sarà Simy al posto di La Gumina, in quella che è una sorta di staffetta tra i due che sono gli unici superstiti del reparto offensivo che vedrà ancora ai box Pettinari. Il posto di Improta, espulso ad Ascoli, sarà preso da Letizia che si riprenderà in un sol colpo maglia da titolare e fascia da capitano. In difesa, Pastina rileverà l'altro squalificato Leverbe; sulla corsia mancina, sempre nel reparto arretrato, Jureskin contende il posto a Foulon.

In mediana conferma per Viviani in cabina di regia, con Schiattarella che è al rientro ma siederà in panchina e potrà essere utile a partita in corso, affiancato da Karic e Koutsoupias; a supporto di Simy agiranno Acampora e Tello.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Pastina, Tosca, Jureskin (Foulon); Karic, Viviani, Koutsoupias; Acampora, Tello; Simy.