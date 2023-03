Benevento-Sudtirol: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Al "Vigorito" è in programma il match tra Benevento e Sudtirol, valido per la 27a giornata del campionato di Serie B; arbitro del match è stata designata Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere un match nell'impianto sannita.

QUI BENEVENTO - Mister Stellone è alle prese con i consueti problemi di infermeria che ne condizionano le scelte di formazione. Il modulo scelto dal tecnico giallorosso dovrebbe essere il 4-3-2-1. Davanti a Paleari, Letizia dovrebbe ritornare in campo dal 1' mentre dall'altra parte è ballottaggio serrato tra Jureskin e Foulon; al centro la coppia Tosca-Pastina, unici superstiti tra i centrali difensivi. In mediana, la "regia" sarà affidata ancora a Viviani viste le non perfette condizioni di Schiattarella, convocato ma che partirà dalla panchina; Karic ed il greco Koutsoupias saranno le due mezzali. In attacco ci sarà Simy al centro supportato da Tello e Acampora.

QUI SUDTIROL - Mister Bisoli deve fare i conti con i tanti diffidati in rosa. Il modulo sarà il consueto 4-4-2. Davanti a Poluzzi, ci saranno Zaro e Masiello al centro con Curto e Celli sulle fasce. In mediana, Tait e Carretta dovrebbero presidiare le fasce dal 1' mentre al centro agiranno Pompetti e uno tra Fiordillino e Schiavone. L'attacco sarà affidato alla coppia Cissè-Larrivey con quest'ultimo che rileva l'assente Odogwu.

LE FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Pastina, Tosca, Jureskin (Foulon); Koutsoupias, Viviani, Karic; Acampora, Tello; Simy; all.: Stellone.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Masiello, Zaro, Celli; Tait, Schiavone (Fiordillino), Pompetti, Carretta; Cissè, Larrivey; All.: Bisoli.