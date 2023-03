Serie C girone A, il Lecco piomba sulle prime due

C'è sempre più equilibrio sia in vetta che in coda nel girone A di Serie C, la ventinovesima giornata non ha modificato più di tanto gli equilibri nella lotta per il primo posto visto il pareggio nel "monday night" tra Feralpi e Pordenone, non ne approfitta la Pro Sesto che non va oltre il due a due in casa contro la Pro Vercelli, fa peggio il Vicenza che perde tre a uno al "Menti" contro il Sangiuliano, sorride solo il Lecco, il due a uno sull'Arzignano vale il primato per la formazione di Foschi.

Si fa sempre più preoccupante la situazione del Novara, gli azzurri perdono la quarta di fila in casa contro il Padova e vedono avvicinarsi la zona play-out, anche il ritorno di Marchionni sulla panchina novarese non ha dato gli esiti sperati e nel prossimo turno la sfida sul campo del Sangiuliano ha tutta l'aria di uno spareggio; tre i pareggi di giornata, nulla di fatto nella sfida salvezza tra Pergolettese e Mantova che rimangono nelle zone calde della classifica, balzo in avanti del Trento che vince tre a zero a Piacenza e agguanta il Novara confermandosi una delle formazioni migliori del girone di ritorno.

Negli ultimi due incontri di giornata il Renate vince tre a due sull'Albinoleffe e la Triestina lascia l'ultimo posto superando di misura la Juve, decide una rete del nuovo acquisto Tavernelli.