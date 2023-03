Benevento-Sudtirol 0-2: giallorossi sterili in attacco, ospiti cinici

Nel turno infrasettimanale valido per la 27a giornata del campionato di Serie B, arriva la dodicesima sconfitta in campionato per il Benevento: ad uscire con i tre punti dal match del "Vigorito" è il Sudtirol che si impone con il punteggio di 2-0.

Mister Stellone, con undici assenti in rosa, schiera i suoi con il 4-3-2-1 e applica un mini-turnover: al centro della difesa ci sono Pastina e Tosca con Letizia e Foulon sugli esterni; in mediana torna Schiattarella dal 1' con ai lati Koutsoupias e Karic; l'attacco è guidato da Simy con Jureskin e Tello a supporto. Nel Sudtirol, mister Bisoli sceglie Larrivey come partner d'attacco di Cissè, al posto dell'assente Odogwu; la difesa è guidata dalla coppa di centrali formata da Zaro e Masiello.

Il Benevento parte forte ma le prime occasioni sono in favore degli ospiti. Al 5' ci prova Belardinelli di testa, sugli sviluppi di un angolo, ma Schiattarella salva in prossimità della linea di porta. Al 12' Belardinelli ha miglior fortuna: azione di Siega a destra, il centrocampista la segue inserendosi al centro dell'area e incornando con precisione il cross ricevuto dal compagno. Il Benevento prova a reagire ma riesce solo a proporre uno sterile possesso palla ma di conclusioni pericolose dalle parti di Poluzzi non ne arrivano. Al 45' ci prova Karic ma il suo destro è parato, con qualche difficoltà, dal portiere ospite. L'arbitro Ferrieri Caputi, primo fischietto "rosa" a dirigere una gara al "Vigorito", manda tutti negli spogliatoi senza concedere recupero: lo score è di 0-1.

Il Benevento ritorna in campo con l'ingresso del giovane attaccante, classe 2006, Carfora: sarà l'unica nota lieta della serata vista la prestazione offerta dal capocannoniere della Primavera giallorossa. Due cambi anche per Bisoli che inserisce Rover e Fiordillino per Siega e Pompetti. Il neo-entrato Carfora da verve all'attacco della squadra di mister Stellone ma a segnare ancora è il Sudtirol: al 59', Rover scatta a destra e mette un cross basso in area preda di Cissè che anticipa il diretto avversario e fulmina Paleari sul primo palo. La partita finisce praticamente qui perché il Benevento non offre nulla più del possesso palla ed il Sudtirol pensa ad amministrare il risultato. Dopo 5' di recupero, l'arbitro Ferrieri Caputi manda tutti negli spogliatoi: il Sudtirol batte il Benevento per 2-0 e prosegue nella sua corsa nelle zone alte della classifica mentre i giallorossi restano al 17° posto con 27 punti.

IL TABELLINO