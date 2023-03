Benevento. Stellone: "Serve incisività in attacco altrimenti è dura"

Dopo la sconfitta patita in casa contro il Sudtirol, il tecnico del Benevento, Roberto Stellone, ha così commentato la partita nella sala stampa del "Vigorito":

"Schiattarella l'ho inserito dal 1' perché stava bene. Datemi del matto ma la prestazione mi è piaciuta e, sotto questo aspetto, non sono preoccupato. Il Sudtirol, dall'arrivo di Bisoli, ha perso solo de volte, sono organizzati e bravi nelle ripartenze. Il primo gol è nato da un rinvio sbagliato ma davamo comunque la sensazione di stare in partita. E' mancato l'ultimo guizzo: resettiamo e pensiamo alla Ternana.

Ho messo i terzini a piede invertito perché loro sono bravi sui cross e in questo modo avremmo potuto sfruttare i lanci in profondità. Avremmo dovuto vincere più duelli in area.

Mi complimento con Carfora e Agnello perché hanno dimostrato coraggio. Il secondo l'ho inserito per la sua capacità di saltare l'uomo ma gli avversari hanno saputo contenerci. Serve più incisività in attacco per colpire gli avversari.

Con la Ternana recupereremo gli squalificati e spero anche qualcuno dall'infermeria. Ovviamente si tratta di una speranza ma ci credo poco.

Ho tolto Simy perché loro soffrono poco sui cross e ho pensato di mettere più imprevedibilità sulla trequarti. Il nigeriano gioca con il peso di non segnare da tanto ma l'unica ricetta è il lavoro".