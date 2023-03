Benevento. Stellone ora servono certezze non pericolosi esperimenti

Sinceramente le dichiarazioni rilasciate nel post-partita dall'allenatore del Benevento, Roberto Stellone, hanno lasciato molte perplessità nella testa di chi le ha ascoltate con attenzione.

Il tecnico giallorosso ha detto di aver visto diverse gare del Sudtirol e di aver capito che la formazione di Bisoli soffriva poco sui cross quindi bisognava trovare soluzioni alternative. Ora, questa sarebbe stata un'idea lodevole se, però, la sua applicazione non fosse stata un autentico disastro.

Schierare una squadra allo sbando da diverso tempo, e che ha bisogno di granitiche certezze per provare a raggiungere una insperata salvezza, con i terzini a piedi invertiti e quindi con un Foulon, in palese difficoltà già sulla sua fascia di competenza per evidenti carenze tecniche, sulla destra si è rivelato un suicidio tattico che si è poi riflettuto sul risultato finale.

I 90' contro il Sudtirol hanno fatto crollare le già poche certezze costruite nella gara di Ascoli dove, nonostante l'inferiorità numerica, i giallorossi avevano tenuto bene il campo, mantenuto calma e concentrazione e portato a casa un punto prezioso. Forse, con lo stesso atteggiamento scolastico avuto contro i bianconeri, si sarebbe potuto ottenere qualcosa di meglio anche contro i ragazzi di mister Bisoli che, diciamocelo, sono abili nel non far giocare l'avversario e agire di rimessa ma non sono abili costruttori di gioco.