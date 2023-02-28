Serie B. Gli arbitri della 28a: Dionisi a Terni, Pezzuto a Pisa
La CAN ha reso note le designazioni per la 28a giornata della Serie BKT:
PISA – PALERMO - Sabato 4/03 h. 14.00
PEZZUTO
BOTTEGONI - FONTEMURATO
IV: GIACCAGLIA
VAR: DI MARTINO
AVAR: LONGO S.
REGGINA – PARMA - Sabato 4/03 h. 16.15
IRRATI
BERTI – DI MONTE
IV: ARENA
VAR: MARINELLI
AVAR: PAGANESSI
ASCOLI – BARI - h. 15.00
ABISSO
VECCHI - TRINCHIERI
IV: PERRI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARCENARO
BRESCIA – CAGLIARI - h. 15.00
FABBRI
GALETTO - NIEDDA
IV: LOVISON
VAR: GUIDA
AVAR: MASSIMI
COMO – MODENA - h. 15.00
RUTELLA
VIGILE - TRASCIATTI
IV: PACELLA
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")
AVAR: COLAROSSI (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")
FROSINONE – VENEZIA - h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
LAUDATO – RICCI M.
IV: CAVALIERI
VAR: BANTI (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")
AVAR: BERCIGLI (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")
SPAL – CITTADELLA - h. 15.00
SOZZA
CAPALDO – D’ASCANIO
IV: EMMANUELE
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")
AVAR: MACADDINO (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")
SUDTIROL – PERUGIA - h. 15.00
PATERNA
CECCON – GUALTIERI C.
IV: PIRROTTA
VAR: MARINI
AVAR: ZUFFERLI
TERNANA – BENEVENTO - h. 15.00
DIONISI
ROCCA – LONGO F.
IV: BARATTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MUTO
GENOA – COSENZA - Lunedì 6/03 h. 20.30
GIUA
COSTANZO - PASSERI
IV: ANGELUCCI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PRONTERA