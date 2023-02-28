Serie B. Gli arbitri della 28a: Dionisi a Terni, Pezzuto a Pisa - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 28a: Dionisi a Terni, Pezzuto a Pisa

L'arbitro Federico Dionisi
L'arbitro Federico Dionisi
BeneventoSerie B

La CAN ha reso note le designazioni per la 28a giornata della Serie BKT:

PISA – PALERMO - Sabato 4/03 h. 14.00

PEZZUTO

BOTTEGONI - FONTEMURATO

IV: GIACCAGLIA

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

REGGINA – PARMA - Sabato 4/03 h. 16.15

IRRATI

BERTI – DI MONTE

IV: ARENA

VAR: MARINELLI

AVAR: PAGANESSI

ASCOLI – BARI - h. 15.00

ABISSO

VECCHI - TRINCHIERI

IV: PERRI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARCENARO

BRESCIA – CAGLIARI - h. 15.00

FABBRI

GALETTO - NIEDDA

IV: LOVISON

VAR: GUIDA

AVAR: MASSIMI

COMO – MODENA - h. 15.00

RUTELLA

VIGILE - TRASCIATTI

IV: PACELLA

VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

AVAR: COLAROSSI (ON-SITE STADIO "GIUSEPPE SINIGAGLIA")

FROSINONE – VENEZIA - h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

LAUDATO – RICCI M.

IV: CAVALIERI

VAR: BANTI (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

AVAR: BERCIGLI (ON-SITE STADIO "BENITO STIRPE")

SPAL – CITTADELLA - h. 15.00

SOZZA

CAPALDO – D’ASCANIO

IV: EMMANUELE

VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")

AVAR: MACADDINO (ON-SITE STADIO "PAOLO MAZZA")

SUDTIROL – PERUGIA - h. 15.00

PATERNA

CECCON – GUALTIERI C.

IV: PIRROTTA

VAR: MARINI

AVAR: ZUFFERLI

TERNANA – BENEVENTO - h. 15.00

DIONISI

ROCCA – LONGO F.

IV: BARATTA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MUTO

GENOA – COSENZA - Lunedì 6/03 h. 20.30

GIUA

COSTANZO - PASSERI

IV: ANGELUCCI  

VAR: MAGGIONI

AVAR: PRONTERA

Maurizio Morante

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