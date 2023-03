Potenza, disponibili i biglietti per la trasferta di Francavilla

I tagliandi per la trasferta pugliese saranno acquistabili fino alle ore 19.00 di sabato.

NOTA VIRTUS FRANCAVILLA

Settore Ospiti, Biglietto Unico: 10.00 + 1.50 euro (diritto di prevendita)

I tagliandi per il Settore Ospiti sono acquistabili presso tutti i punti vendita Vivaticket consultabili sul sito www.vivaticket.com. A Potenza città: Info&Ticket (viale Firenze, 46), Tabaccheria e Ricevitoria di Pallante Antonio (via Pretoria, 118), Fantastico Mondo (via Isca del Pioppo c/o Centro Commerciale Iperfutura).

Info accesso stadio: si raccomanda a tutti i tifosi ospiti di non recarsi a Francavilla Fontana senza aver acquistato il tagliando d’ingresso.

TORNEO INTERNATIONAL LEAUE - Ieri hanno preso il via allo Stadio Alfredo Viviani gli allenamenti del Potenza che partecipa al torneo Integration League: il progetto promosso da Lega Pro, supportato da UNHCR e Project School, che ha l’obiettivo dell’inclusione attraverso il calcio con squadre che uniscono rifugiati e comunità locali.

Gli aderenti sono stati accolti in Area Relax e successivamente coordinati sul terreno di gioco dal responsabile del progetto Salvatore Troiano, già nello staff tecnico dell’Under 17, affiancato dal preparatore atletico Fabrizio Brindisi. La seduta ha visto l’esecuzione di un circuito atletico e tattico con partita finale utile a testare le caratteristiche dei singoli.

“Ho sensazioni positive – dichiara Salvatore Troiano – credo si parta da una buona base di preparazione. Diversi aderenti, provenienti dall’Africa subsahariana, hanno già maturato esperienze in ambito calcistico. Le strutture e l’organizzazione a disposizione della società ci consente di lavorare nei minimi dettagli. Valuteremo il gruppo e avremo l’obiettivo di far bene divertendoci. In primis siamo davvero lieti di far par parte di un progetto importante che mette al centro il messaggio di sensibilizzazione verso il tema dell’inclusione sociale.”

In attesa di conoscere il programma delle gare ufficiali, la squadra si allenerà al Viviani ogni mercoledì alle ore 19. Previste anche delle amichevoli.

Ufficio Stampa Potenza Calcio