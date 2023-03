Benevento. Stellone: "Con la Ternana sarà una finale. Giocheranno..."

Il tecnico del Benevento, mister Roberto Stellone, ha risposto alle domande dei giornalisti, nella sala stampa del "Vigorito", alla vigilia della trasferta in casa della Ternana. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Tornano disponibili in tre: Leverbe e Improta, dopo la squalifica, e Farias che, ovviamente, sarà disponibili a gara in corso perché si è allenato solo un paio di volte con la squadra. Sarà in forma per il Como.

Con la Ternana, a prescindere dal loro modulo, dovremo saper leggere la partita non prendendo gol e sapendo che un cross nostro prima o poi arriverà. Serve cattiveria nell'attaccare la porta. La loro motivazione è avvicinarsi ai play-off.

La gara è importantissima per i tre punti in palio. Lo spirito deve essere quello dell'ultima di campionato sapendo che è importante vincere ma ancora di più non perdere per evitare tensioni in settimana. La squadra deve resettare la partita col Sudtirol.

Questa la formazione che andrà in campo: Paleari, Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon; Acampora, Viviani, Improta, Tello, Karic e Lagumina. A centrocampo ho fatto modifiche anche in base al turno infrasettimanale. Carfora tornerà utile a gara in corso.

Col Suditirol sono mancate cattiveria e precisione: se battiamo dieci calci d'angolo e la prendiamo mai è un problema. Datemi tempo per capirne i motivi. Siamo anche stati sfortunati perché i due gol sono arrivati da rinvii del portiere e duelli persi.

Appena rientreranno tutti i calciatori infortunati allora aumenterà anche la competizione durante gli allenamenti e le cose andranno meglio.

A Reggio Calabria non ho avuto i problemi che sto avendo qui con gli infortuni. Potei ruotare molti calciatori e quindi avevo sempre gente fresca mentre qui, ora, non è possibile.

Letizia non è in forma ma siamo in emergenza e giocherà ancora dal 1'. La solidità difensiva è aumentata. Dalla prossima settimana lavoreremo di più sull'intensità aumentando il numero di doppie sedute".