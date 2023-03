Serie D, colpo del Lavello Pareggia il Matera Cade il Francavilla

Nella ventiseiesima giornata di Serie D girone H è il Lavello a rimettere tutto in gioco per la salvezza. La squadra ofantina espugna Santa Maria Capua Vetere e inguaia anche il Gladiator. I sammaritani passano in vantaggio con il rigore di Tomi, poi la formazione di Zeman ribalta il punteggio nel finale di primo tempo con Liccardi e Maione. Nella ripresa i padroni di casa impattano con Tedesco, ma ancora Maione con la doppietta personale regala tre punti pesantissimi. Non va oltre lo 0-0 interno il Matera contro il Martina, mentre il Francavilla viene piegato a 4' dalla fine dal Fasano con Corvino dal dischetto dopo il botta e risposta tra Onraita e Petruccetti.