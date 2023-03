Ternana-Benevento 2-2: reti nel primo tempo, tre legni per le "fere"

E' terminata 2-2 la gara del "Liberati" tra Ternana e Benevento: le reti sono state siglate tutte nella prima frazione di gioco.

Stellone, tecnico ospite, aveva annunciato l'undici titolare in conferenza stampa: quindi, Benevento in campo con il 3-5-1-1 con La Gumina in attacco e Tello a supporto; il "braccetto" di destra è Letizia. Nella Ternana, Lucarelli sceglie il 3-4-1-2 con Partipilo e Falletti coppia avanzata anche a causa dell'assenza di Alfredo Donnarumma.

Pronti-via e, dopo 7', la Ternana passa in vantaggio: calcio di punizione dalla destra calciato da Palumbo, la difesa del Benevento si perde Mantovani che, indisturbato, si inserisce e, di testa, mette alle spalle di Paleari. Il Benevento reagisce e, al 20', trova il pareggio: Tello serve Acampora che, dalla distanza, lascia partire un bolide che non da scampo a Iannarilli. Piazzati ancora decisivi al 32' quando "le fere" si riportano in avanti: punizione calciata da Palumbo sul secondo palo, Partipilo la rimette in mezzo per l'accorrente Coulibaly che, di testa, batte ancora Paleari. Nel primo dei 4' di recupero, il Benevento rimette di nuovo in parità il match: angolo battuto da Acampora, la difesa rossoverde si dimentica di Tello che schiaccia di testa alle spalle di Iannarilli. Al riposo, dunque, le squadre vanno sull'1-1.

Nella ripresa le uniche emozioni le regalano i padroni di casa che timbrano per tre volte i legni della porta di Paleari. Al 67' è Martella, da ottima posizione, a centrare il palo; poi, al 76', su angolo calciato da Palumbo, è Letizia, nel tentativo di deviare la sfera, a mandarla sul palo; infine, al 91', è Diakite a centrare la traversa sugli sviluppi di un corner. Al triplice fischio, il finale al "Liberati" è di 2-2.

