Benevento. Stellone: "Buon pari, mi è piaciuta la reazione dopo i gol"

Il Benevento conquista un punto importante in chiave salvezza nel match contro la Ternana. Questo il commento di mister Stellone, tecnico giallorosso, al termine della partita:

"Si tratta di un buon pareggio e mi è piaciuta la reazione dopo i loro gol. Buona sia la prestazione che l'impegno messi in campo dai ragazzi.

Ho scelto il 3-5-1-1 perché ci permetteva di contrastare meglio la Ternana, della quale non sapevamo con sicurezza lo schieramento tattico. Con gli uomini in campo sarebbe stato facile, eventualmente, passare alla difesa a 4 con Letizia e Foulon larghi. Abbiamo interpretato al meglio la partita anche dopo l'ingresso di Schiattarella.

Purtroppo prendere gol su palla inattiva dipende anche dai calciatori in campo ed i nostri, oggi, non erano altissimi. Vedendo le precedenti gare della Ternana, ho scelto di andare a contrastare con 3 o 4 marcature a uomo ed il resto a zona ma quando la palla è calciata forte e precisa è sempre difficile da difendere. Non do colpe ai ragazzi.

Il punto di oggi fa morale. La classifica è corta ma per fare il salto serve una vittoria e la partita di sabato ce ne da la possibilità. Riavremo Pettinari, Farias avrà nelle gambe una settimana in più di allenamenti e servirà la stessa interpretazione di oggi.

Come ho detto, Pettinari sosterrà un test per capire se martedì potrà rientrare in gruppo. Per me ce la farà col Como. Per quanto riguarda Farias, visto come si era messa la partita, è stato meglio non rischiarlo".